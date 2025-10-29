29日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台前半で取引された。午後5時現在は前日比10銭円高ドル安の1ドル＝152円05〜07銭。ユーロは44銭円高ユーロ安の1ユーロ＝176円87〜91銭。朝方はベセント米財務長官が交流サイト（SNS）に投稿した日本の金融政策に関する発信が、日銀の追加利上げを促したと受け止められ円高が進んだ。その後は、日経平均株価が大幅反発して投資家がリスクを取る姿勢を強めたことや、国内輸入