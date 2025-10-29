地震と豪雨で甚大な被害を受けた石川県管理の道路について、一部を除いて2028年度末までに通行可能とする見通しが示されました。 石川県管理の道路は現在、7路線13か所で通行止めが続いていますが、県は年末までに通行止めの箇所を5路線11か所に減らし、2028年度にはトンネルの新設を伴う県道40号・珠洲里線を除く区間で、応急復旧を終える見通しを示しました。 石川県・馳 浩 知事：「国と連携し、市町と情報共有し、まさし