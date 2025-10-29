【北京＝東慶一郎】日中戦争を巡る損害賠償請求訴訟に関与する「中国民間対日賠償請求連合会」の会長を務めた童増氏が今月２３日、北京で病死していたことが分かった。６９歳だった。童氏の投資会社が運営するＳＮＳで明らかにした。童氏は、尖閣諸島（沖縄県石垣市）の中国領有を主張する反日団体「中国民間保釣連合会」の会長も務めていた。