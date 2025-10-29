「ネクストスター園田」（２９日、園田）２番人気のエイシンイワハシルが２番手から直線で一気に抜け出して快勝。前走の兵庫ジュベナイルカップに続いて重賞連勝を成し遂げた。２着は１番人気のリーガルタイムが６番手から追い込んで続き、３着には３番人気のエイシンリガーズが逃げ粘った。エイシンイワハシルが潜在能力の高さをさらにアピールした。ホッカイドウから転入すると２戦続けて重賞制覇。「一度使って馬体が締ま