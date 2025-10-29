ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦にリアル二刀流で先発出場した。投手としては７回途中４失点で敗戦投手、前日２７日（同２８日）の第３戦で２発を含む４安打を叩き出したバットはこの日は３打数無安打、１四球と沈黙した。試合にも２―６で敗れたが、この日は自分の感覚と球審の判定との間に?誤差?もあったようだ。初回の第１打席で大谷はカ