【モデルプレス＝2025/10/29】櫻坂46が、10月29日に13thシングル『Unhappy birthday構文』をリリース。モデルプレスでは、同作収録のBACKS曲『木枯らしは泣かない』でセンターを務める谷口愛季（たにぐち・あいり／20）にインタビューを実施し、自身初のBACKSセンターにかける思いや、2025年の活動について聞いた。【写真】櫻坂46谷口愛季、キャミ×ショーパン姿でリラックスムード◆谷口愛季、初BACKSセンター「楽しみです」― 今