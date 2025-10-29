日本マクドナルド新CMに登場体操男子・五輪金メダリストの内村航平さんを斬新な形で起用した新CMが大反響を呼んでいる。日本マクドナルドのX公式アカウントが29日、新商品「チキチキン」のウェブCMを公開。様々なキャラクターが登場する情報量の多さに、ネット上では困惑の声が広がった。公開されたウェブCMは、テレビアニメ「まんが日本昔ばなし」のエンディング曲「人間っていいな」をパロディ化したもの。内村さんの他、漫