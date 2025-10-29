ケンタッキーフライドチキンは11月5日から、上品なゆずの香りとピリ辛七味のハーモニーが食欲をそそる「香るゆず七味チキン」を数量限定で発売する。価格は1ピース330円（税込み）。なくなり次第販売終了。「香るゆず七味チキン」は、ジューシーなチキンに上品なゆずの香りがふわっと広がり、七味唐辛子のピリッとした刺激がアクセントで、思わずもう一口食べたくなる一品。チキンの下味はかつおや昆布の旨味をベースとしているた