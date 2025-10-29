『羊たちの沈黙』や『ファーザー』などで知られる名優アンソニー・ホプキンスが、疎遠になった娘アビゲイル・ホプキンスに和解を申し出たものの、無視されたと語った。【動画】アンソニー・ホプキンス、キム・カーダシアンSKIMSの顔スリムウェアに『羊たちの沈黙』風にお墨付き回顧録『We Did Ok，Kid：A Memoir』の発売を控え、New York Timesのインタビューを受けたアンソニーが、「妻のステラ（・アロヤヴ）が、私達に会い