スターバックスにホリデーシーズンが到来。人気の冬限定ティー『ジョイフルメドレー』にストロベリーを重ねた新作ビバレッジ2種が11月1日より登場する。毎年注目が集まるホリデー限定のビバレッジ。今年は“JOYFUL MEDLEY ― JOYでつながる ―”がテーマになっており、“ストロベリー×ジョイフルメドレー”でとろあま体験ができるという。そんな新作ビバレッジを、編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。【写真】