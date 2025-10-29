高知刑務所は、2025年9月に、収容されている部屋の窓や照明を壊したとして、40代の男を器物損壊の疑いで高知地検に書類を送りました。高知刑務所によりますと、9月22日、収容中の40代の男が、収容されていた一人部屋にあった机を使って部屋の窓や照明器具を壊し、9月24日にも、部屋の便器の蓋を壊したうえ、部屋の窓や照明器具などに投げつて壊した器物損壊の疑いがもたれています。壊されたのは窓や照明器具など合わせて10点で、