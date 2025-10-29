巨人は２９日、秋季キャンプ初日に合わせて来季の新コーチングスタッフを発表した。ヘッドコーチを置かずオフェンス、ディフェンス、バッテリーの３部門のチーフコーチを設け、その下に１、２、３軍の各部門コーチが連なる形で、縦の連係をより明確にした。村田善則バッテリーチーフコーチは初日の練習後、「今季の数字的に見直さなければいけない、改善しなければいけないところは洗い出している。先発投手ならイニング数であ