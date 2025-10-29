JR東海は29日、リニア新幹線の工事について品川･名古屋間の総工事費が約4兆円増える見通しを示しました。（JR東海丹羽 俊介 社長）「品川名古屋間の総工事費ですが、11兆円となる見通しでございます」これは、29日午後、JR東海の丹羽社長が会見の中で明らかにしたものです。JR東海によりますと、リニア中央新幹線品川･名古屋間の工事にかかる費用を精査したところ、総工事費は11兆円となり、これまで示していた7兆400億円から約4