29日午後2時50分ごろ、徳島市庄町の徳島名西警察署の正面玄関に軽自動車が突っ込んだ。同署は建造物損壊の疑いで、運転していた無職鈴江将人容疑者（46）＝徳島市＝を現行犯逮捕した。けが人はいなかった。同署によると「日本の司法や徳島県警に抗議をしようと自分の意志で突っ込んだ」と容疑を認めている。逮捕容疑は同署の正面玄関の自動ドアに車を衝突させ、ドアの枠をへこませるなどして破壊した疑い。