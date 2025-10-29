ネット通販大手「アスクル」がサイバー攻撃を受けてから、29日で10日が経過しました。29日午後、アスクルは出荷を停止していてたコピーペーパーやペーパータオルなど、37のアイテムを医療機関や介護施設などからFAXで注文を受け付けると発表しました。しかし、本格的な復旧はまだのようです。アスクルの子会社に配送の一部を委託している「無印良品」や「ロフト」などでは、物流障害の影響でネットストアでの販売を一時停止してい