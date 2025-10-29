デビューから無傷の２連勝でアルテミスＳを制したフィロステファニ（牝２歳、栗東・中内田）が、右前肢の屈腱炎を発症していることが２９日、分かった。所属する社台サラブレッドクラブのホームページ発表によれば、レース後に右前肢の繋（つなぎ）部分に腫れと熱感の症状が確認され、栗東トレセン診療所でエコー検査を実施した結果、屈腱炎と診断された。３０日に宮城県・山元トレーニングセンターへ放牧に出され、治療と経