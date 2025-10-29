全国で相次ぐクマによる被害。岐阜では、夜間にクマが出た想定で訓練が行われました。 【写真を見る】｢ことしは異常｣ クマの出没相次ぐ岐阜･白川村で“緊急銃猟”訓練 一方で猟友会から制度そのものの効果に疑問の声｢指示が出るまで時間がかかる｣ （飛騨猟友会 白川村支部・梨谷達雄支部長）「異常。猟師を53年やっているが、これだけクマが出た年は初めて」こう語るのは、岐阜県白川村のベテラン猟師。環境省によると、ことしク