Instagramに投稿されて注目を集めているのは、預かりボランティアとして１年間お世話していた保護犬と久しぶりの再会を果たした時の様子です。想像以上に大喜びし、「会いたかったよ～！」と感情を爆発させる姿に、「泣いた」「こんなに尻尾をブルンブルンしてもらって」「見ている私まで、すごく嬉しくなりました！」などの声が殺到しています。 【動画：昔ボランティアでお世話した『ガリガリの保護犬』→1年ぶりに再会し