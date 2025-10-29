校舎内に入ろうと玄関周辺をうろつく黒い影。南陽市の小学校で29日朝早く来賓用の玄関のガラス戸が割られているのが見つかりました。敷地内の防犯カメラにはガラス戸に突進するクマの姿が映っていました。29日午前5時15分ごろ、南陽市長岡の市立赤湯小学校東側の道路でクマが目撃されました。その後、出勤してきた教頭が来賓用の玄関のガラス戸が割られているのを発見しました。記者リポート「南陽市の赤湯小学校ですガラス