はじめに「糖尿病」と聞くと、“甘いものを食べすぎた病気”というイメージを持つ方も多いでしょう。しかし実際には、糖尿病は生活習慣・体質・ホルモンバランス・加齢など、複数の要因が重なって起こる病気です。この記事では、糖尿病の根本的な原因と、現代社会で増えている理由を医学的にわかりやすく解説します。【関連記事】糖尿病の初期症状とは？ ― 早期に気づくためのチェックポイント1. 糖尿病とは ― 血糖を下げる力の