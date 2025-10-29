ことし7月、10代の少女の体を触るなどわいせつな行為をした疑いで警察は防府市に住む19歳の市職員の少年ら2人を逮捕しました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのはいずれも防府市に住む19歳の市職員の少年と17歳の配管工の少年です。防府警察署によりますと2人は共謀のうえことし7月1日、県内のホテルで10代の少女の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察は被害を受けた少女の関係者から届け出を受け捜