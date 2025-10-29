ウクライナ・ポクロウシク、クラマトルスク、スラビャンスク、ロシア【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナの最激戦地、東部ドネツク州の要衝ポクロウシクを巡る戦闘で、ウクライナ軍の劣勢が鮮明になっている。1年以上攻防が続き、ロシア軍が今夏以降、人的損失をいとわず猛攻を仕掛け、防衛線を突破。現在、両軍の戦力差は8対1とされる。ロシアはドンバス地域（ルハンスク、ドネツク両州）の割譲を和平条件としてお