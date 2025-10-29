政府は各地で相次ぐクマによる被害をうけ、関係省庁の連絡会議を、関係閣僚会議に格上げし、30日、対応を協議すると発表しました。木原官房長官 「私を議長とするクマ被害対策等に関する関係閣僚会議へと格上げし、明日30日に開催することといたしました」木原官房長官は、クマによる被害の拡大について「国民の安全、安心を脅かす深刻な事態だ」との認識を示しました。その上で、閣僚レベルに格上げしたクマ対策に関する会議を30