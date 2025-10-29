【ポイント】・30日（木）は全国的にさわやかな秋晴れ。・雨のハロウィーン（31日）、大荒れの連休初日（11月1日）・爆弾低気圧か？ 1日（土）は北日本で警報級の暴風や大雨のおそれ。・2日（日）〜3日（月）は天気回復。行楽は三連休後半がおすすめ。【全国の天気】30日（木）は、移動性高気圧に広く覆われ、全国的にさわやかな秋晴れとなるでしょう。北海道でも日差しが戻りそうです。30日（木）の最小湿度は各地40％以下と空気