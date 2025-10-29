赤ちゃん本舗は、年に一度のお得なセール「レッドフライデー」を、10月31日から11月27日まで、全国のアカチャンホンポで開催する。今年もはじまるレッドフライデー「レッドフライデー」とは、バイヤーの「赤く」燃えるような気持ちを、厳選されたアイテムに込めた、「赤ちゃんとファミリー」のためのお得なセール。アカチャンホンポでは、ブラックフライデーに代わり「レッドフライデー」として買い物を楽しんでもらい、出産準備用