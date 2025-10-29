クマの人身被害が深刻化する秋田県。10月26日に鈴木健太同県知事（50）は自身のInstagramで、自衛隊の派遣を要請する考えを公表した。28日には防衛省で小泉進次郎防衛相（44）に窮状を訴え、実現する見通しとなっている。鈴木知事はInstagramで《県内全域でクマによる人身被害が続き、きわめて深刻な状況となっております》と訴え、《もはや県と市町村のみで対応できる範囲を超えており、現場の疲弊も限界を迎えつつある》と、自衛