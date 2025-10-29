山形新幹線の仮称・米沢トンネルの事業化に向け、具体的な整備計画を議論する検討会議の初会合が29日、東京都内で開かれました。事業化が決定した場合、着工までの手続きなどを含め完成までおよそ25年かかる見通しが示されました。山形新幹線の仮称・米沢トンネルは、雪や動物との衝突などで運行に影響が出やすいとされる福島県境区間を安定して走行するために整備を目指しているものです。JR奥羽線の福島県・庭坂駅から米沢駅の間