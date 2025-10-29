2027年度市販化目指す シャープのEVを間近で見る！シャープが、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展します。開幕前日の29日、ブースがメディア向けに公開され、市販化を見据えたEVコンセプトモデル「LDK+」がお披露目されました。ジャパンモビリティショー2025のシャープブース外観。大きな液晶パネルの内側にコンセプトモ