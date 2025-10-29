29日午前、大統領専用機「エアフォースワン」で韓国に向け飛び立ち日本を後にしたトランプ大統領。その後、午後3時前から韓国の李在明大統領と首脳会談を行いました。今回、日本に3日間滞在したトランプ大統領ですが、きのう行われた日米首脳会談では…。（アメリカトランプ大統領）「日本のためにできることがあれば何でも手伝う。われわれは最強レベルの同盟国だ」初の女性首相に就任した高市総理に祝意を示し、良好な関