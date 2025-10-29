静岡･伊東市議会は、29日、田久保市長への2度目の不信任決議案を31日の臨時会で提出することを決めました。一方、その市議たちの元に脅迫文が届いていたことがわかりました。29日、9時半過ぎに登庁した田久保市長。（記者）Q.「おはようございます。きょうにも2度目の不信任決議案の提出が議会で決まりそうですが？」（伊東市田久保 真紀 市長）「はい…」（記者）Q.「粛々と受け止めるという感じですか？」（伊東市田久保 真