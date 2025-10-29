29日午後2時ごろ、東京・渋谷区の解体工事現場で、乳児の遺体とみられるものが見つかり、警視庁が確認を進めています。捜査関係者によりますと29日午後2時ごろ、渋谷区元代々木町の住宅の解体工事現場で、乳児の遺体とみられるものが見つかったということです。乳児の遺体とみられるものは、解体工事現場の作業中に浄化槽の中からみつかったということで警視庁が確認を進めています。現場は小田急線代々木上原駅から500メートルほ