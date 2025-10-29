◇MLBワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6-2 ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ワールドシリーズ(WS)第4戦を制し、ドジャースと2勝2敗のタイに並んだブルージェイズ。この日、先発登板し勝利投手となったシェーン・ビーバー投手が、試合への思いを明かしました。ビーバー投手はこの日、5と1/3回で81球を投げ、被安打4、奪三振3、与四球3、1失点の好投。大谷翔平選手とは3度対戦し、第1打席で四球を与えるも、第2