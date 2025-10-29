元TBSでフリーアナウンサーの青木裕子（42）が28日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫でお笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）との夫婦生活について明かした。夫婦の寝室について話が及ぶと、「夫も夫の部屋で、自分の部屋で寝てるので、なんかいつ寝ていつ起きてるかあんまり分かんない」と青木。「いるかいないか分かんない。でもご飯の時だけは出てきます」とした。さらに「