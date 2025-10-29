俳優の鈴木京香（５７）が２９日、都内で行われた、日本の現代アートの創造性と多様性、そのコミュニティーを国内外に紹介するアートイベント「アートウィーク東京」の記者発表会に磯村勇斗（３３）と出席した。お互いにアートに造詣が深いことから磯村が「鈴木さんとお話しするのを非常に楽しみにしてました」と言えば、鈴木も「私もアートが好きだって伺ってたので楽しみにしてました」と呼応。イベントの楽しみ方から、アー