◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦JFE西日本3―2北海道ガス（2025年10月29日京セラD）北海道ガスは競り負け、大会初勝利はならなかった。2―3の8回から3番手として登板した新人右腕の北嶋洸太は、1回を13球でまとめ3者凡退。自己最速を2キロ更新する155キロをマークし、場内をどよめかせた。駒大苫小牧を経て、今春に亜大から入社。「この1年間、やってきたことが出せた。（京セラドームは）景色もよく、マウンド