ソニーグループは２９日、報道陣向けに公開されたジャパンモビリティショーで、実際の車の運転席で、ビデオゲームのレースを楽しむことができる「ＶＲコックピット」の試作品を披露した。市販の「グランツーリスモ７」をベースにしたゲームを楽しめる。トヨタ自動車の高級車ブランド「レクサス」の試作車で、ハンドルやアクセル、ブレーキを操作するとゲーム上の車を運転できる。自動車が生産から廃車されるまでの期間のうち