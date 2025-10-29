東日本、中日本、西日本の高速道路3社は29日、深夜割引の改定が来年4月以降に遅れると発表した。今年4月に起きた自動料金収受システム（ETC）障害の影響で、計算システムの整備に手間取っているため。当初は今年3月ごろの改定を予定していた。だが、新たな割引額を計算するのに必要なシステム整備が遅れているなどとして、昨年12月に延期を発表。その後、ETC障害が発生。さらなる遅れを招いている。改定時期の詳細は改めて発