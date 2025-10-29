冬の澄んだ空気に似合うジュエリーが、今年もAHKAH（アーカー）から登場します。2025年11月5日（水）より、全国直営店と公式オンラインショップでホリデーシーズン限定のスペシャルプロモーションがスタート。新作のプラチナシリーズや、人気の「シャンデリア」シリーズの新デザインがラインアップ。心ときめくギフトラッピングや特典も見逃せません♡ 凛とした光を