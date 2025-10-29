「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）１勝２敗の阪神は前川が「６番・左翼」で今回の日本シリーズに初出場する。直近２戦で苦しんでいる打線を救い、ソフトバンクの王手を阻止できるか。前夜、守備の判断ミスで途中交代となった豊田はベンチ入り。１点を追う六回１死一、二塁に代打で登場するも投邪飛に倒れたヘルナンデスはベンチ外となった。先発の高橋は日本シリーズ初登板。１