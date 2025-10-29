２８日のテレビ朝日「ロンドンハーツ」では、「うぬぼれ注意！オンナの自分番付」が放送された。藤田ニコル、みちょぱ、ゆうちゃみら女性陣が、男性ゲストのお見送り芸人しんいちが「付き合いたい女」で自分を何位にランク付けするかを予想。女性陣の中には、ゆきぽよ（２９）の姿が。オープニングで司会の田村淳が「ゆきぽよが、お久しぶり」と紹介すると、ゆきぽよが「きょう久しぶりすぎて、スタジオの入り方、分かんなか