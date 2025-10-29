10月29日は世界脳卒中機構が提唱する「世界脳卒中デー」です。医療の進歩で亡くなる人が減ったとはいえ、それでも「平成30年（2018）人口動態統計月報年計（概数）の概況」（厚生労働省）では、脳卒中が日本人の死因第4位に入っています。そこで今回は脳卒中を発症も、リハビリを経て復職を果たした出口治明さんの記事を再配信いたします。＊＊＊＊＊＊ライフネット生命保険株式会社創始者で、立命館アジア太平洋大学(APU)学長の出