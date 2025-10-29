『ドラゴンボール』を題材にした「一番くじ DRAGON BALL 40th 〜其之一〜」が、10月31日（金）から、全国の「セブンイレブン」や「イトーヨーカドー」などで発売される。【写真】悟空と魔人ブウが登場！B賞は“巻四十二”の表紙がモチーフ■原作コミックスをデザイン今回『ドラゴンボール』40周年を記念し登場する「一番くじ DRAGON BALL 40th 〜其之一〜」は、鳥山明の原作イラストがデザインされたアイテムがそろう全9等級