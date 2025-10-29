佐賀南署は29日、同署管内で交流サイト（SNS）を使った副業詐欺が発生し、266万円相当の携帯電話機14台をだまし取られる被害が出たとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2024年9月下旬ごろ、被害者が動画配信アプリの投資に関する広告を通じて知り合った人物らからメッセージで「携帯電話機の転売でお金を稼いでいますか」「あれが一番楽にお金を稼げますよ」などと携帯電話機の転売による投資話を持ちかけられ