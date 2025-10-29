道警は１０月２９日、スリップ事故が多発する中山峠で、ドライバーに凍結した路面での事故防止を呼びかけました。（呼びかけ）「十分気を付けてください、雪で滑りますので」一面雪景色となった中山峠の道の駅で、道警によるスリップ事故防止の啓発活動が行われました。凍結した路面上では、急ブレーキ・急発進・急ハンドルなど、急のつく運転を避けるよう呼びかけました。（札幌方面南警察署山谷成希交通第一課長）