ブルボンは10月28日、バナナのまろやかな甘さを活かした「アルフォートバナナチョコ」を、期間限定で発売した。アルフォートバナナチョコ同商品は、ココアパウダーを練り込んで焼きあげたココアビスケットとバナナチョコレートを組み合わせたチョコレートビスケット。バナナのやさしくまろやかな甘みと、ほろ苦いココアビスケットの調和した味わいが楽しめる。価格はオープン。