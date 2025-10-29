ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×(TIFF)¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù(11·î21Æü¸ø³«)¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹ºîÉÊ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î91ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¡£¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó(