台湾の中華職業棒球大連盟（CPBL）は29日、台湾・味全の徐若熙（シュー・ルオシー）投手（24）が海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請したと発表した。徐若熙は最速158キロを誇る右腕。19年のドラフト1巡目で味全に入団し、20年に右肘の故障も経験したが、デビュー戦だった21年3月17日の中信戦では4回2死まで投げ、11アウトを全て三振で奪う快投も見せた。今季は19試合で5勝7敗、防御率2・05。日米の複数球団が獲得に