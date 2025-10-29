世界平和統一家庭連合（旧統一教会）は29日、献金トラブルが生じた元信者らに解決金約69億円を支払ったと明らかにした。ほかに集団調停で約13億円を支払うことで合意しており、元信者らへの対応額は計82億円超になると説明した。