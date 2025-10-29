たまアリ△タウンクリスマスマーケット実行委員会は12月12日(金)〜25日、「たまアリ△タウン クリスマスマーケット2025」を、けやきひろばで開催する。時間は12:00〜21:00(初日のみ16:00最終日のみ20:00まで)。入場無料。会場イメージ今回は、「WHITE SNOW CHRISTMAS(ホワイトスノークリスマス)」と称し、イルミネーションと「雪」をイメージした装飾で、ロマンチックなクリスマスマーケットを演出する。フードは、寒い季節にぴっ