神戸リゾートサービスが運営する「神戸布引ハーブ園/ロープウェイ」では11月8日〜12月25日、「神戸クリスマスマーケット2025」を開催する。神戸クリスマスマーケット(展望プラザのイメージ)展望エリアでは、"ボタニカル"をテーマにした自然素材を使用したディスプレイ「ボタニカルクリスマス」が登場。来客を出迎えるヒノキと赤いリボンの巨大リースや、高さ約7mにのぼるドイツトウヒや木の実、園内の剪定枝などを使ったオリジナル